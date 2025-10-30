في فكرة مثيرة ومبتكرة لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمكن عريس فرنسي من تحويل ضغط حفل زفافه إلى مصدر للربح.



ولم يلجأ داجوبيرت رينوف، رجل الأعمال الفرنسي، إلى الطرق التقليدية كالاعتماد على مدخراته أو خفض النفقات، بل طرح مبادرة غير مألوفة تتمثل في بيع مساحات إعلانية على بدلته الرسمية، ليحول يوم زفافه إلى مناسبة مدعومة تجاريا.



وبدأت الفكرة التي بدت للبعض خيالية في التحقق عندما استجابت عدة علامات تجارية لاقتراحه، حيث أعلن رينوف في يوليو الماضي عن نيته جذب رعاة لتمويل حفل زفافه، معتبرا ذلك ضمن النفقات الإعلانية المشروعة.



ولم تلبث هذه التجربة الفريدة أن تحولت إلى ظاهرة على منصات التواصل، إذ تمكن من بيع معظم المساحات الإعلانية المتاحة في أسابيع قليلة، ليشرع بعدها في تنفيذ فكرة البدلة المعلنة لدى أحد الخياطين.



ومع حلول يوم الزفاف في 25 أكتوبر، كان العريس قد نجح في ارتداء بدلته المزينة بشعارات 26 شركة ناشئة مختلفة.



وحظيت الفكرة بردود إعجاب واسعة، أشاد فيها المتابعون بإبداع رينوف وحسه التسويقي، ووصفوها بـ «الخطوة العبقرية» و«المبادرة الذكية».