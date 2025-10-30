أعلنت الصين أمس الخميس أنها في طريقها لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030، وذلك أثناء تقديمها طاقم رواد الفضاء الجدد الذين سيتوجهون إلى محطتها الفضائية ضمن خطط البلاد الطموحة لتكون رائدة في مجال استكشاف الفضاء.



وقال تشانج جينجبو المتحدث باسم برنامج الفضاء الصيني المأهول «حاليا تتقدم كل برامج البحث والتطوير المتعلقة بإرسال شخص إلى القمر بصورة سلسة»، مشيرا إلى صاروخ لونج مارش 10، وملابس الهبوط على القمر ومركبة الاستكشاف على أنها من الجهود المثمرة لهذا العمل.



وأضاف: «هدفنا المتمثل في إرسال الصين لشخص إلى القمر بحلول 2030 هدف راسخ».



وتستعد الصين إلى إرسال أحدث رواد فضاء، يمثلون جزءا من مهمة مستمرة لاستكمال محطة تيانجونج الفضائية ضمن خططها الأوسع نطاقا لاستكشاف الفضاء، على أن يبقى كل فريق داخل المحطة لمدة 6 أشهر لإجراء الأبحاث.