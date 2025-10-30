تبادل وجهات النظر والرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية واستمرار التشاور والتنسيق الثنائي في مختلف القضايا

العبدالله: العلاقات الكويتية- المصرية تجسّد روح التعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك

عقد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.مصطفى مدبولي، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة.



وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على عمق الروابط الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين.



وتبادل الجانبان وجهات النظر والرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المشترك بمختلف القضايا.



كما استعرض الجانبان العلاقات التجارية وبحث أفضل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بهدف توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، وهو ما يعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين.



وأعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدا أن العلاقات الكويتية- المصرية تجسد روح التعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.



حضر المباحثات عن الجانب المصري محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من كبار المسؤولين.



كما حضر المباحثات عن الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية غانم الغانم ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح.