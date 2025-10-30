من المقرر أن يضم الطاقم المقبل لمحطة (تيانغونغ) الفضائية الصينية أصغر رائد فضاء في تاريخ الصين، إلى جانب أربعة فئران، بحسب ما أعلنت بكين.



وقال الناطق باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة، تشانغ جينغبو إنه من المقرر إطلاق مهمة «شنتشو-21» يوم الجمعة الساعة 23.44 بالتوقيت المحلي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد.



وتعد محطة (تيانغونغ) الفضائية التي تستضيف طاقما من ثلاثة رواد فضاء يتناوبون عليها كل ستة أشهر.



ويستعد المهندس وو فاي البالغ 32 عاما ليصبح أصغر رائد فضاء صيني يسافر إلى الفضاء.



وقال وو فاي للصحافيين «أشعر بأنني محظوظ للغاية بأن يصبح حلمي جزءا من التاريخ المجيد لبرنامج الفضاء الصيني. انها أعظم فرصة منحت لي».



وسيقود الفريق الفضائي الطيار تشانغ لو البالغ 48 عاما والذي شارك في مهمة «شنتشو-15» قبل أكثر من عامين.



كما أعلن تشانغ جينغبو أن أربعة فئران ـ ذكرين وأنثيين ـ ستكون جزءا من الرحلة وستشكل موضوع أول تجارب صينية تجرى في المدار على القوارض.



هذا ونجح برنامج الفضاء الصيني، في إنزال مسبارين على سطح المريخ والقمر.



وطورت الصين برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الماضية. ففي عام 2019، هبطت مركبة فضائية صينية على الجانب غير المرئي من القمر، في سابقة عالمية من نوعها. وفي عام 2020، جلبت الصين عينات من الجانب المرئي من القمر، وأتمت تطوير نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية «بيدو».



وتبقي بكين على هدفها المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، وتأمل في إنشاء قاعدة هناك.



وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أنها «متمسكة بقوة» بهذا الهدف، وعرضت سلسلة من «الاختبارات الحاسمة المقبلة» قيد الإعداد، بينها تجارب على مركبة الهبوط القمرية «لانيوي» ومركبة الفضاء المأهولة «منغجو».