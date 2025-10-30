اكتشفت بداية الشهر الجاري على شاطئ «وارتون بيتش» في أستراليا زجاجة قديمة فيها رسالتان كتبهما قبل أكثر من 100 عام جنديان استراليان ذهبا للقتال في فرنسا بالحرب العالمية الأولى.



والرسالتان تمت كتابتهما بقلم رصاص وتم العثور عليهما في حالة جيدة، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».



وتعود الرسالتان لكل من الجندي مالكولم نيفيل (27 عاما) ورفيقه وليام هارلي (37 عاما)، وكتبتا بتاريخ 15 أغسطس 1916، بعد 3 أيام فقط من مغادرة سفينتهما الحربية ميناء أديلايد في أستراليا، متجهة إلى الجبهة الغربية في أوروبا.



وعن مصير الجنديين، فقد قتل نيفيل بعد عام من مغادرته، بينما نجا هارلي من الحرب رغم تعرضه لإصابتين، وتوفي لاحقا عام 1934 بسبب مضاعفات تعرضه للغازات السامة في الخنادق، بحسب عائلته.



ولاقى الحدث صدى واسعا بين أحفاد الجنديين، حيث وصفت آن تورنر حفيدة هارلي الاكتشاف بأنه «معجزة»، مضيفة «نشعر وكأن جدنا تواصل معنا من العالم الآخر».



بينما أعرب هيربي نيفيل، ابن شقيق الجندي نيفيل، عن فخره وتأثره بالرسالة، قائلا «بدا سعيدا بالذهاب إلى الحرب، لكن من المؤلم ما حدث له. يا له من رجل عظيم».