

شاركت قوة الإطفاء العام في ورشة العمل التي نظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة قطر أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس في الدوحة.

وتضمنت الورشة التعرف على نظام دلتا للمرونة وتحليل الأحداث الخطرة والخسائر والأضرار، حيث يعمل النظام على الخبرة المكتسبة من دعم قواعد البيانات الوطنية المملوكة للدول وتسعى الورشة إلى بناء قدرات الدول العربية في تتبع الخسائر وتحديد الاحتياجات الفنية وزيادة الوعي بالأدوات والمعايير الحديثة ووضع الخطط لتعزيز إنشاء أنظمة وطنية مؤسسية لتتبع الكوارث. هذا، وشارك بالورشة العقيد عبدالله محمد العوضي ضابط الاتصال الوطني للحد من مخاطر الكوارث، والعقيد حمد علي الخباز مراقب الجودة والإحصاء.