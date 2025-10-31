استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان حاكمة طوكيو في اليابان الصديقة يوريكو كويكي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.



حضر اللقاء محافظ العاصمة الشيخ عبدالله السالم ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر وكبار المسؤولين.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كوت ديفوار الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ولجمهورية كوت ديفوار وشعبها الصديق كل الرقي والنماء.