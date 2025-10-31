اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الخميس برنامجه التدريبي «الأساليب الحديثة في الإعلام والعلاقات العامة» الذي انطلق يوم الأحد الماضي بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية ووزارتي الداخلية والتجارة ومؤسسة الموانئ الكويتية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وتناولت محاور البرنامج الذي قدمه مدير إدارة التطوير والتدريب في اتحاد الإعلام الإلكتروني د.راشد الهلفي وموجهة التقنيات التربوية في وزارة التربية سارة حسين التطورات الحديثة في مجالي الإعلام والعلاقات العامة ودورهما الحيوي في تعزيز التواصل المؤسسي ونقل الصورة الإيجابية للمجتمع.



وقال د. الهلفي عقب الختام إن هذا البرنامج يندرج ضمن مواكبة التحولات السريعة في البيئة الإعلامية وضرورة تطوير المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.



وأضاف د.الهلفي أن المحاور ركزت على الدمج بين الجانبين النظري والعملي من خلال تحليل نماذج واقعية ودراسات حالة تسهم في فهم العلاقة التكاملية بين الإعلام والعلاقات العامة، مؤكدا أن التميز في العمل الإعلامي بات يعتمد على الإبداع في إيصال الرسالة والقدرة على بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمؤسسات. من جانبها، قالت سارة حسين إن البرنامج شكل منصة ثرية لتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات ومن شأنه المساهمة في توسيع مداركهم حول الأساليب الحديثة في إدارة العلاقات العامة وتفعيل دورها كأداة تواصل فاعلة داخل المؤسسة وخارجها.



وأضافت أن البرنامج ركز على تعزيز مفاهيم العمل الجماعي والتكامل بين فرق الإعلام والعلاقات العامة لتحقيق أهداف المؤسسة بفاعلية.