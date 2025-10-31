

تواصل فرق النظافة العامة وإشغالات الطرق في البلدية حملاتها الميدانية لإزالة التعديات القريبة من المنشآت النفطية بالتعاون مع شركة نفط الكويت، حيث نفذ الفريق الرقابي بمحافظة الأحمدي، بالإضافة إلى فريق قسم إزالة المخالفات عملية إزالة تعديات في منطقة المقوع. وأكد مدير فرع بلدية الأحمدي سعد الخرينج ان عمليات إزالة جميع التعديات مستمرة بعد توجيه الإنذارات وانقضاء المدة المحددة لإزالتها طواعية من قبل المخالفين. وشددت البلدية على ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتطبيق قانون البلدية واللوائح والنظم، مؤكدة عدم التهاون في أي مخالفات وتعديات وإزالتها من قبل الفرق الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.