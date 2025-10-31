

قام نائب القائد العام لقوات الدرك التركية «الجندرما» الفريق أول حسين كورت أوغلو والوفد المرافق له بزيارة أمس الخميس إلى معسكري «التحرير» و«الشيخ سالم العلي» التابعين للحرس الوطني.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إنه كان في استقبال الوفد التركي لدى وصوله الى معسكر «التحرير» المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري، حيث استمع الوفد لإيجاز حول مهام الحرس الوطني وجهوده في دعم أجهزة الدولة ومساندتها في مختلف الظروف.



وشملت الزيارة جولة في مركز «سمو الشيخ سالم العلي الصباح» للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي، حيث كان في استقبال الوفد مدير مديرية إدارة المرافق العميد م.ثامر عواد واطلع الوفد على مهام المركز وما يمتلكه من محطات رصد متطورة وأجهزة ومعدات حديثة تستخدم في عمليات الرصد والتطهير.



كما اطلع الوفد التركي على ميدان معسكر التحرير واستمع إلى شرح عن الآليات والمعدات التي يستخدمها الحرس الوطني في تنفيذ المهام الميدانية وعمليات إسناد أجهزة الدولة وتفعيل خطة مواجهة الأمطار، حيث كان في استقبالهم مدير مديرية الخدمات الطبية العميد م.محمد علي.



كما زار الوفد التركي معسكر «الشيخ سالم العلي»، حيث كان في استقبالهم قائد العمليات والتدريب العميد الركن صالح غنيم، حيث اطلع الوفد على ميادين الرماية وميدان التدريب التشبيهي وميدان القناصة وكتيبة المشاة الآلية (91).



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الحرس الوطني الكويتي وقوات الدرك التركية بما يسهم في تطوير مجالات التدريب والعمل الميداني المشترك.