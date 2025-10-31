

بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى أن القطاع بدأ بتنفيذ دورات تنشيطية للمدققين المعتمدين في الوزارة، وذلك بعد مرور عام على حصول الوزارة على شهادة الآيزو الإدارية 9001/2015 لكامل إداراتها البالغ عددها آنذاك 35 إدارة. وأوضح عيسى في تصريح صحافي أن هذه الدورات تأتي في ضوء اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، الذي تضمن إلغاء ودمج عدد من الإدارات، الأمر الذي يستدعي إعادة التدقيق والتأكد من اتباع الإجراءات الإدارية اللازمة وفق الاختصاصات الجديدة لكل إدارة. وأضاف أن الهدف من هذه الدورات إعداد الفرق المختصة للبدء بالجولات الميدانية الخاصة بالتدقيق على إدارات الوزارة من خلال كشوف دورية، بما يضمن المحافظة على مستوى الخدمات والجودة الإدارية التي حققتها الوزارة.



وبين عيسى أن الجولات والزيارات الميدانية ستنطلق يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، وتشمل الإدارات التابعة للوزارة بعد الهيكل التنظيمي الجديد، والتي أصبحت 25 إدارة بعد أن كانت 35 إدارة سابقا.