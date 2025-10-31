«ذكريات النجاح تنقضي أما ذكريات الفشل فتدوم بالذاكرة»
دريو ماكنتاير، المصارع الاسكتلندي، يؤكد أن ذكريات الفشل هي التي علمته وجعلته شخصا أقوى مما كان عليه، لأنها تدوم أكثر من ذكريات النجاح التي غالبا يكون مصيرها النسيان.
«الثروة الحقيقية هي أن تصحو من النوم دون شعور بالقلق حول دين عاجل ينبغي تسديده أو عمل عاجل ينبغي تسليمه»
لوك بيلمار، رجل الأعمال الأميركي، يفصح عن أن أفضل أيامه التي شعر فيها أنه ثري حقيقي، كانت التي لا تتطلب منه العجلة في سداد دين أو إنجاز عمل.
«في شبابي، كنت أتدرب يوميا 5 ساعات دون كلل، واليوم أتدرب لكن لساعة ونصف»
أرنولد شوارزنيغر، بطل العالم الأسبق في رياضة كمال الأجسام، يعلن أنه لا يزال يتدرب يوميا، في سن 78 عاما.