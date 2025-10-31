«الثروة الحقيقية هي أن تصحو من النوم دون شعور بالقلق حول دين عاجل ينبغي تسديده أو عمل عاجل ينبغي تسليمه»

لوك بيلمار، رجل الأعمال الأميركي، يفصح عن أن أفضل أيامه التي شعر فيها أنه ثري حقيقي، كانت التي لا تتطلب منه العجلة في سداد دين أو إنجاز عمل.