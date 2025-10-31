تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية في منطقة المنقف، بحوزته كمية كبيرة من مادتي الهيروين والشبو بقصد الاتجار.



وأسفرت عملية الضبط، التي جاءت في إطار الجهود الأمنية المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها، عن العثور على 6 كيلوغرام من مادة الهيروين النقي و4 كيلوغرامات من مادة الشبو النقي، إضافة إلى عدد 2 ميزان حساس، حيث تقدر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 170 ألف دينار.



وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتلقى تعليماته من خارج البلاد، ويعتمد في نشاطه الإجرامي على أسلوب متطور في تسلم المواد المخدرة عبر استخدام خاصية تحديد المواقع في أحد برامج التواصل الاجتماعي، حيث تلقى له الشحنات في مواقع يتم تحديدها مسبقا، وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



هذا، وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف جهودها الأمنية لمكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها، مشددة على مواصلة العمل الميداني لرصد وضبط كل من يسعى إلى الإضرار بأمن الوطن وسلامة أفراده، ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.