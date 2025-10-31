تمارين لتخفيف ألم الركبة المزمن



كشفت دراسة حديثة عن إمكانية أن تسهم تمارين صينية قديمة في تحسين نوعية الحياة لدى المصابين بآلام الركبة الناتجة عن الفصال العظمي، أحد أكثر اضطرابات المفاصل المزمنة شيوعا في العالم. وتجمع التمارين البدنية الصينية بين الحركات البطيئة والمنسقة للجسم والتنفس العميق والتركيز الذهني، وتمارس عادة لتعزيز التوازن والمرونة والقوة العضلية، إضافة إلى فوائده النفسية والجسدية.



ويحدث الفصال العظمي عندما يتآكل الغضروف الواقي الذي يغطي نهايات العظام داخل المفصل، ما يؤدي إلى احتكاكها ببعضها وحدوث ألم وتيبس وصعوبة في الحركة. ويعد مفصل الركبة الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.



وعلى الرغم من التوصيات الطبية عادة بممارسة التمارين الرياضية وضبط الوزن والعلاج الطبيعي، فإن كثيرا من المرضى لا يجدون راحة كافية، في ظل محدودية العلاجات الدوائية المتاحة وقصر مفعولها.



وفي هذا الإطار، أجرى باحثون من جامعة ملبورن الأسترالية دراسة شملت 178 مشاركا متوسط أعمارهم 61 عاما، قسموا إلى مجموعتين، وبعد ثلاثة أشهر من المتابعة، وأظهرت النتائج أن ممارسي تلك التمارين سجلوا تحسنا مضاعفا تقريبا في شدة الألم ووظيفة الركبة مقارنة بالمجموعة الضابطة.



وفي مقال نشر بمجلة JAMA Internal Medicine، أوضح الباحثون أن «التمارين عبر الإنترنت كانت آمنة وذات أثر سريري واضح»، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب «قد يمثل خيارا فعالا وسهل الوصول لتحسين فرص المرضى في ممارسة النشاط البدني»، كما يمكن أن «يخفف الضغط على موارد الرعاية الصحية».



يوصي خبراء الصحة بإجراء تغييرات في نمط الحياة للمساعدة في تخفيف آلام الركبة، مثل تبني نظام غذائي متوسطي غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية المتوافرة في الأسماك الزيتية، لما تمتاز به من خصائص مضادة للالتهابات.



المصدر: «ديلي ميل»