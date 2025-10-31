ما أبرز القواعد المهمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم؟



يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعا، وسببا للكثير من الوفيات حول العالم سنويا، فما القواعد التي يجب أن نتبعها للوقاية منه والتقليل من أخطاره؟



وتعتبر مراقبة ضغط الدم باستمرار القاعدة الأولى للوقاية من هذا المرض ومضاعفاته، خاصة للرجال والنساء فوق سن الأربعين. وينصح الأطباء بقياس الضغط بشكل دوري، وإذا تجاوز معدل 140/90 ملم زئبقي، يجب مراجعة الطبيب فورا لتحديد السبب وبدء العلاج عند الضرورة.



القاعدة الثانية تكمن في اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك، مع الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التي ترفع خطر تصلب الشرايين.



كما يشدد الخبراء على ممارسة النشاط البدني المعتدل يوميا، مثل المشي والسباحة لما لها من أثر في تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية. وللحفاظ على ضغط دم طبيعي، ينصح مراقبة الوزن باستمرار وتجنب السمنة، والحد من التوتر والقلق قدر الإمكان، والابتعاد عن التدخين.



ويؤكد الأطباء أهمية الالتزام بتناول الأدوية التي يصفها الطبيب بدقة وانتظام، وعدم تغيير الجرعة أو توقيف الدواء دون استشارة الطبيب المختص، لضمان التحكم في المرض وتقليل مخاطر مضاعفاته.



