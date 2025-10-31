لما كان يوم حنين، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة،فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عُدِل فيها وما أريد فيها وجه الله، قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته فأخبرته بما قال، قال: فتغير وجهه حتى كان كالصِرف (صبغ أحمر)، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟! قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قلت: لا جرم لا أرفع اليه بعدها حديثا (رواه مسلم).



يقول ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»: ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الاسلام العامة، لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل، ولعمر الله ان هؤلاء من أجهل الخلق برسوله، ومعرفته بربه وطاعته له، وتمام عدله، واعطائه لله، ومنعه لله.