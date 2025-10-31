قال عز وجل (قد سمع ـ المجادلة: 1)، العرب كما قلنا عندما تسمع القرآن تميز لفظه، فتعرف المراد من الحرف، فالله عز وجل عندما يفتتح هذه السورة الكريمة بحرف «قد»، العرب تعرف ما لهذا الحرف من معان، فـ «قد» في اللغة تفيد التحقيق، اي ان هذا الامر واقع ومؤكد، وانه ايضا من ادوات التأكيد في اللغة العربية، فالله عز وجل يفتتح هذه السورة بأنه يؤكد انه قد سمع هذه المرأة، وانه حقيقة قد علم بأمرها، قال (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ـ المجادلة: 1). هذه المرأة رفعت شكواها الى الله عز وجل في شأن زوجها أوس بن الصامت، وفيما صدر في حقها من الظهار وهو قوله لها: أنت علي «كظهر أمي» أي في حرمة النكاح، وهي تتضرع الى الله تعالى لتفريج كربتها والله يسمع تخاطبهما ومراجعتها.



لا تخفى عليه خافية



(إن الله سميع عليم)، سميع لكل قول، بصير بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، فجاءت الآية بحرف التوكيد «ان» واظهر فيها لفظ الجلالة مع انه كان يمكن ان يقول: وتشتكي الى الله وهو يسمع تحاوركما، لكن الآية (وتشتكي الى الله والله يسمح تحاوركما)، وكان يمكن ان تكون (انه سميع بصير) ولكن الله عز وجل اظهر لفظ الجلالة مرة رابعة في هذه الآية، ويقول العرب ان اظهار ما حقه الاضمار يفيد بيان اهمية ما أُظهر، فالله عز وجل اظهر اسمه الجليل هو الله الواحد الاحد، هو الله الذي حوى جميع الاسماء وكل الصفات، ومن صفاته انه سميع بصير، ولم يقل السميع البصير، مع ان «أل» تفيد الاستغراق، لكن هذه اقوى صيغ العموم عند العرب، النكرة صيغة مؤكدة من صيغ العموم.



قول كاذب فظيع



(الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم.. الآية).



كما قلنا ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي يريد به تحريم زوجته عليه، وقد كان هذا امرا شائعا في الجاهلية، قال عز وجل يبطل هذا التحريم، فإن ليس له اصل في دين الله، (ما هن امهاتهم)، لا يدعي الزوج ان هذه الزوجة اصبحت امه، وهذا منكر وعظيم، والآية نزلت في مسلمين، بكرمه ومنه ختمها بعفوه، فقال عز وجل (وإن الله لعفو غفور)، فمن رحمة الله بأهل الايمان انهم اذا استغفروا غفر لهم، وانهم اذا تابوا وأنابوا تاب الله عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه في آية ثانية ولو ان عبادة بن الصامت سمع هذه دون خاتمتها لمات، فقال عز وجل (وإن الله لعفو).



حتى يتعظ الإنسان



(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا)، يعني رمي اليمين على المرأة ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطء نسائهم، فعلى الزوج المظاهر كفارة التحريم، وهي عتق رقبة مؤمنة عبدا أو أمة قبل ان يطأ زوجته التي ظاهر منها، ذلكم هو حكم الله، فيمن ظاهر من زوجة، توعظون به، ايها المؤمنون لكي لا تقعوا في الظهار وقول الزور وتكفروا ان وقعتم فيه ولكي لا تعودوا إليه، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها.



اتباع أمر الله ورسوله



(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.. الآية)، فمن لم يجد رقبة يعتقها فالواجب عليه صيام شهرين متتاليين من قبل ان يطأ زوجته، فمن لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعي فعليه اطعام ستين مسكينا ما يشبعهم.