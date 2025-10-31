

أعلنت زين الكويت عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض مستلزمات البر والبحر والأنشطة الخارجية والرياضية في نسخته الخامسة بالتعاون مع مجموعة USC، التزاما منها بدعم الأعمال المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وإسهاما في تنشيط السياحة الداخلية وتوسيع قاعدة الأنشطة الترفيهية والرياضية في البلاد. وشاركت زين في حفل الافتتاح الذي أقيم في أرض المعارض الدولية بمشرف، بحضور محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية حمد المصيبيح، ومسؤولي الجهات المشاركة والشركات الراعية.



ويستمر المعرض حتى يوم السبت 1 نوفمبر، وهو يجمع تحت سقف واحد مجموعة واسعة من العلامات الكويتية والعالمية المتخصصة في مستلزمات الرحلات البرية والبحرية والصيد والتخييم والرياضات الخارجية.



ويسهم هذا التجمع في خلق فرص مباشرة لأصحاب الأعمال الصغيرة المحليين، إلى جانب تحفيز حركة التسوق الموسمي ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة الداخلية مثل الضيافة والنقل والخدمات اللوجستية.



وتأتي رعاية زين امتدادا لنهجها في تمكين الشركات الكويتية وتوفير منصات تسويقية فعالة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر دعم المعارض المتخصصة التي تستقطب عشرات الآلاف من الزوار وتتيح للشركات عرض منتجاتها وابتكاراتها أمام الجمهور.



كما تعمل زين من خلال شراكتها مع مجموعة USC على تطوير رزنامة سنوية من الفعاليات النوعية التي تواكب توجهات المجتمع وتشجع العائلات والشباب على استكشاف الوجهات المحلية والموسمية.



وتواصل زين تعزيز المبادرات التي تدعم حركة الاقتصاد الوطني وتبرز الكويت كوجهة جاذبة للأنشطة الترفيهية والرياضية، إلى جانب توسيع المشاركة في الفعاليات ذات الطابع الرياضي والاقتصادي والسياحي بما يسهم في إبراز صورة الكويت وتدعيم منظومة التنمية المستدامة.