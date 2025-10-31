

شريف حمدي



منذ بدء العام الحالي تواصل القيمة السوقية لبورصة الكويت تحقيق المكاسب بشكل تدريجي حتى بلغت بنهاية جلسة أمس مستوى 54 مليار دينار لأول مرة منذ تداعيات الأزمة المالية في 2008.

والمتتبع لسوق الأسهم الكويتي يلاحظ ان معدل القيمة السوقية في ارتفاع مستمر، حيث تأتي ارتفاعات 2025 استكمالا لما شهدته القيمة في 2024، إذ ارتفعت القيمة السوقية بنهاية تعاملات أكتوبر الى 1.4 مليار دينار، ليصل إجمالي المكاسب منذ بداية عام 10.5 مليارات دينار بنسبة 24.1%، ببلوغها في ختام جلسة أمس المتممة لتعاملات شهر أكتوبر 54.009 مليار دينار، ارتفاعا من 43.57 مليارا في ختام 2024.

ويعد ارتفاع القيمة السوقية من أهم أدوات القياس لدى المتعاملين بسوق الأسهم، إذ تستخدم في مقارنة حجم الشركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وتصنيفها بين المستثمرين والمحللين.



ويعزز ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت ثقة المستثمرين بمختلف فئاتهم بالفرص المتوافرة بالسوق في أغلب القطاعات خاصة البنوك والاتصالات والعقار والصناعية إضافة إلى الخدمات المالية، فضلا عن حالة التفاؤل التي عمت أرجاء السوق على وقع النتائج المالية الإيجابية التي تحققت بالنصف الأول من العام الحالي، وتلك التي يتم الكشف عنها تباعا لفترة التسعة اشهر، والتي تحمل بشائر إيجابية. كما يعزز أداء السوق بشكل عام التوزيعات الفصلية للنصف الأول من العام، حيث نفذت 10 شركات مدرجة توزيعات نقدية ومنحة، منها 8 شركات وزعت 265 مليون دينار إضافة إلى شركتين وزعتا أسهم منحة.

يضاف إلى ذلك ثقة المتعاملين في كثير من أسهم السوق الرئيسي الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة في ظل توافر الكثير من هذه النوعية من الأسهم في أغلب القطاعات بأسعار مشجعة على الاقتناء كونها تمثل فرصا مواتية للاستثمار، وهو ما تظهره الأرقام التي تدل على ارتفاع مؤشر هذا السوق بنسبة 5.5% بنهاية أكتوبر، وبنسبة 25.5% من بداية العام الحالي.

وشهدت السيولة المتدفقة للسوق خلال اكتوبر3.2 مليارات دينار مقابل 2.3 مليار دينار الشهر الماضي بنسبة ارتفاع 40%، وذلك باستهداف الكثير من الأسهم القيادية بالسوق الأول، وكذلك المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، وتركزت السيولة خلال أكتوبر بشكل لافت حول أسهم مثل بيت التمويل وجي اف اتش والأولى وأسيكو وأرزان ووربة والدولي. كما شهدت أحجام التداول قفزة لافتة بنسبة 50% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة في أكتوبر 16.1 مليار سهم مقابل 10.7 مليارات سهم في سبتمبر الماضي، وكانت أغلب الأسهم المذكورة أعلاه تتصدر قائمة الأكثر تداولا على مدار الشهر.

وبنهاية تعاملات أكتوبر سجلت المؤشرات مكاسب جماعية تصدرها مؤشر السوق الرئيسي بـ 5.5% بإضافة 452 نقطة، ليصل المؤشر إلى 8680 نقطة ارتفاعا من 8228 نقطة بنهاية سبتمبر، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2% بمكاسب 194 نقطة ليصل إلى 9565 نقطة ارتفاعا من 9371 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.7% بمكاسب 236 نقطة، ليصل إلى 9031 نقطة، مقابل 8795 نقطة الشهر الماضي.