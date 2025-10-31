يستمر البنك الأهلي الكويتي في إظهار حرصه على حماية عملائه والحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية المسجلة لديه، ضمن دوره كداعم أساسي لحملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ويواصل البنك توعية عملائه بطرق إيقاف بطاقاتهم فورا عند الاشتباه بأي عملية مشبوهة على حساباتهم، من خلال التواصل مع احد موظفيه عبر مركز خدمة العملاء أو من خلال تطبيقه على الأجهزة الذكية، أو بالاعتماد على خدمة الرد الآلي أو خدمة المحادثة.



ويأتي ذلك بجانب نشر العديد من الفيديوهات التوعوية عبر منصات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل فروعه، مع الحرص على زيادة التفاعل مع العملاء بشتى الوسائل الممكنة مما يسهم بتعزيز دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة ومساهمة بتحقيق الشمول المالي والمصرفي وخدمة جميع شرائح العملاء في السوق الكويتي، وهو ما يعد أحد أبرز الأهداف ضمن حملة لنكن على دراية التي تستمر للعام الخامس على التوالي. ويعمل البنك في الوقت نفسه على المشاركة في العديد من الفعاليات التي يعمل من خلالها على تقديم النصائح اللازمة للرواد والمشاركين، والتي تؤدي إلى رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية عند إجراء أي معاملات مصرفية ومالية سواء داخل المتاجر أو عند الشراء عبر الإنترنت، مع التشديد على أهمية قراءة الرسائل الخاصة برمز OTP وعدم تعبئتها بشكل تلقائي. ويدعو البنك الجميع الى مواصلة عدم التفاعل مع أي جهات مشبوهة، لافتا إلى أنه لا يطلب أي بيانات خاصة بعملائه عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال الرسائل النصية القصيرة.