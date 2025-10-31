

نظم البنك التجاري الكويتي، بالتعاون مع فوكس سينما VOX بمجمع الأفنيوز، فعالية مميزة لمتابعة مباراة الكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/2026 بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم على مستوى العالم، وذلك في دار سينما فوكس الفاخرة. «THEATRE» وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الحصرية التي يحرص البنك على تنظيمها لعملائه، حيث تعد هذه المرة الخامسة التي يقيم فيها البنك التجاري فعالية رياضية لمتابعة مباريات كبرى، وذلك تأكيدا على اهتمامه بتقديم تجارب فريدة تجمع بين المتعة والتواصل وتعزيز العلاقة المميزة مع عملائه من فئة الخدمات المصرفية الشخصية البريمير.



وتعليقا على هذا الحدث، صرحت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين قائلة: جاءت فكرة تنظيم هذه الفعالية تزامنا مع تصاعد التشويق وترقبا لمباراة الكلاسيكو للدوري الإسباني لكرة القدم، وخلق أجواء حماسية تشويقية لعشاق كرة القدم. وكان الإقبال على الفعالية كبيرا، حيث بادر الكثير من العملاء بالتسجيل والحضور للاستمتاع بالمشاركة وتشجيع فريقهم المفضل ضمن أجواء مفعمة بالحماس وتوفير تجربة متفردة من خلال البث المباشر على شاشة فوكس سينما.



وأضافت بوخمسين: تم حجز صالة THEATRE الفاخرة لعملائنا من الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير، والتي تعد من أفخم قاعات العرض في فوكس سينما، لما تتميز به من مقاعد مريحة وتجربة سينمائية استثنائية مع تقديم قائمة طعام كاملة مجانية تحتوي على المشروبات، والأطباق الرئيسية، والمقبلات، والحلويات، مما أضفى طابعا خاصا وفريدا على هذه الأمسية الرياضية.