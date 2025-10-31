قدمت شركة رولز - رويس موتور كارز الكويت ضمن فعالية «كلاسيكيات المستقبل» مجموعة استثنائية من السيارات الباهرة التي تجسد الفخامة في أنقى صورها، وتمزج بين التصميم المتقن واللمسات الكلاسيكية التي لا يحدها الزمن.



وبهذه المناسبة، قال عباس أشمر، المدير العام لدى رولز- رويس موتور كارز الكويت: كانت هذه الفعالية فرصة فريدة لمشاركة ضيوفنا الكرام شغف العلامة وتحفها الفنية الخالدة، فكل طراز منها يروي فصلا من حكاية رولز- رويس الملهمة.



وتابع: لا تختزل هذه السيارات إرث العلامة العريق فحسب، بل تجسد أيضا مبادئ الإبداع والفن والحرفية التي تقوم عليها رولز- رويس، فهي انعكاس للعلاقة العميقة التي تجمع عملاءنا بالعلامة، ومصدر إلهام لأجيال قادمة من عشاق التفرد والجمال. وفي إطار فعالية «كلاسيكيات المستقبل»، ألقت شركة رولز- رويس موتور كارز الكويت الضوء على اثنتين من أروع أيقونات العلامة، وذلك ضمن تجربة خاصة شكلت محطة بارزة في مسيرتها العريقة. وقد أقيم المعرض وسط أجواء حصرية تنبض بالفخامة والرقي، حيث استقبل الضيوف بناء على دعوات خاصة وجهت إلى نخبة من جامعي السيارات وعشاق الطرازات الكلاسيكية والعملاء المتميزين، ليستكشفوا بعضا من أندر سيارات رولز- رويس في عصر جود وود.



سيارة فانتوم VII



دشنت فانتوم VII حقبة جديدة في مسيرة رولز-رويس، إذ كانت أول سيارة تصمم وتصنع بالكامل في مقر العلامة في جود وود. وبفضل حضورها المهيب وتناسق أبعادها الكلاسيكية، تربعت على عرش الهندسة المتقنة والتقنيات المتطورة في القرن الحادي والعشرين. جمع تصميمها الأيقوني كل السمات التي تفردت بها رولز-رويس: من السقف الذي يعلو ضعف ارتفاع العجلات، إلى قاعدة العجلات الطويلة وغطاء المحرك الممتد، والخط الجانبي السفلي الشهير الذي يستحضر في أناقته خطوط اليخوت الفاخرة المتسارعة على صفحة المياه. وبعد عقدين من الزمن، لاتزال فانتوم VII ابتكارا ثوريا يجمع بين التراث العريق والرؤية الحديثة.



مجموعة فانتوم متروبوليتان



تصدرت الفعالية سيارة فانتوم متروبوليتان، تلك التحفة الفنية التي أبدعها فريق بيسبوك بإصدار محدود لا يتجاوز عشرين سيارة. تتباهى السيارة بعمل خشبي دقيق يضم أكثر من 500 قشرة خشبية مختارة بعناية، ويجسد بخطوطه المدروسة أفق أشهر مدن العالم الكبرى، أما المقصورة الداخلية، فتتألق بجلد فاخر بلون Aetherius Grey الرمادي المستوحى من لوحة ألوان المدن الحديثة، بينما تنطوي على مزايا عدة تحمل بصمة فريق بيسبوك، على رأسها الإطار الدوار الذي يعرض أسماء 24 مدينة عالمية مع توقيت كل منها. وتبقى فانتوم متروبوليتان واحدة من أكثر السيارات تفردا وأناقة في التاريخ، حيث تجسد قمة الفن والحرفية التي لطالما اقترن بها اسم رولز-رويس. وجسدت فعالية «كلاسيكيات المستقبل» الإرث العريق الذي نسجته رولز-رويس موتور كارز عبر العصور، مستعرضة مهارة فريق بيسبوك الحرفية وقدراته الإبداعية التي صاغت هوية العلامة على مدى أكثر من قرن، لتؤكد بذلك التزام رولز- رويس المتواصل برسم ملامح مستقبل السيارات الفاخرة بأيقونات تنبض بالجرأة، التفرد، والحرفية.



مائة عام من الإبداع مع سيارات فانتوم



لم يكتف معرض «كلاسيكيات المستقبل» بالاحتفاء بأيقونات نادرة من إبداعات رولز- رويس المعاصرة، بل شكل أيضا منصة راقية لتكريم إحدى أهم المحطات في مسيرة العلامة، وهي مرور مائة عام على إطلاق سيارة فانتوم. ومنذ انطلاقتها عام 1925، تربعت فانتوم على عرش سيارات رولز-رويس، ونالت إعجاب الملوك ورجال الدولة والمبدعين والشخصيات الثقافية المرموقة حول العالم، لتغدو رمزا للفخامة المطلقة. وعلى مدى عشرة أجيال متعاقبة، حافظت فانتوم على مكانتها كأسمى تجسيد للابتكار والحضور الآسر، مرسية معايير عالية يحتذى بها في عالم السيارات الفاخرة.