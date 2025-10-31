القاهرة - ناهد إمام



أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.شريف الشربيني، أمس، عن تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج بالحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل 2/11/2025، حتى يوم 5/2/2026، وفقا للجدول المقرر.



وأكد م.شريف الشربيني، أمس، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عوامل الترابط مع أبناء مصر في الخارج، ومنها توفير الأراضي السكنية لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفقا للاشتراطات، بجانب توفير سكن لائق للمواطنين من خلال تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة. وأوضح أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (K) بحي شمال الرحاب خلال الفترة من الأحد المقبل 2/11/2025، حتى يوم الأحد الموافق 16/11/2025، كما سيتم تسليم الأراضي بالمنطقة (L) من يوم الاثنين 17/11/2025، حتى يوم الأحد 30/11/2025.



وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (M) يومي الاثنين 1/12/2025، والثلاثاء 2/12/2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (E)، من يوم الأربعاء 3/12/2025 حتى يوم الأربعاء 10/12/2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (F) من يوم الخميس 11/12/2025 حتى يوم الإثنين 5/1/2026، وسيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D)، يومي الثلاثاء 6/1/2026 والأحد 11/1/2026، وتخصيص يومي 8 و11/1/2026، للذين تخلفوا عن التسلم في المواعيد السابقة.



وأعلن رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة (H) بالحي الثالث خلال الفترة من يوم الاثنين 12/1/2026 حتى يوم الخميس 29/1/2026، وتخصيص الأيام من 1/2/2026: 5/2/2026، للذين تخلفوا عن التسلم في المواعيد السابقة.