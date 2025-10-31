القاهرة - محمد صلاح



بعد مرور 29 عاما على عرض مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» أحد كلاسيكيات الدراما المصرية، أثار ردود فعل متناقضة بين جمهور الدراما بسبب تصريح الشاب عمر محمد رياض عبر حسابه عن النية في ظهور الجزء الثاني من المسلسل الذي كان والده الفنان محمد رياض أحد نجومه مع الفنان الراحل نور الشريف صاحب الشخصية الناجحة (عبدالغفور البرعي)، مما جعل الكثيرين من متابعي التواصل الاجتماعي يرفضون ظهور جزء ثان من العمل لوفاة كثير من أبطاله، منهم نور الشريف وناهد رشدي ومصطفى متولي، وابتعاد الفنانة عبلة كامل وحنان ترك.