الدوحة - فريد عبدالباقي



حقق الأهلي القطري فوزا مهما على مضيفه الخالدية البحريني 2-1، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، على ملعب المحرق بالعاصمة البحرين المنامة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 5 نقاط للخالدية في المركز الثاني.



ويعد هذا الفوز الأول للأهلي بعد سلسلة من التعادلات أمام الخالدية ذهابا بالدوحة، وأنديجون الأوزبكي خارج الأرض، وأركاداغ التركماني بالدوحة في الجولة السابقة.



ويخوض الأهلي مباراته المقبلة في الجولة الخامسة ضد أركاداغ التركماني في 5 نوفمبر، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة 24 ديسمبر بمواجهة أنديجون الأوزبكي في الدوحة.



من جهته، أكد المدرب الكرواتي للنادي الأهلي إيغور بيسكان، أن الفوز جاء نتيجة الأداء المتميز والالتزام الفني الكامل للاعبين.



هذا، وتستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري، حيث يستضيف العربي على ملعبه الثمامة نظيره الشحانية في الـ 5:30 مساء، حيث يتطلع العربي لاستثمار فوزه الأخير في «كلاسيكو» الكرة القطرية أمام السد 3-1 في الجولة الماضية، من أجل التقدم خطوة نحو المنطقة الدافئة، لاسيما أنه يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، في المقابل يحتل الشحانية المركز الأخير برصيد 4 نقاط، كما تقام يحل نادي قطر ضيفا على الوكرة على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة في الـ 7:30 مساء، وستكون المواجهة صعبة لكلا الفريقين، حيث يتطلع نادي قطر إلى الحفاظ على صدارة الدوري، حيث يمتلك في جعبته 17 نقطة.



وتختتم الجولة غدا السبت، بمباراتين أيضا حيث يتطلع الأهلي لاستكمال صحوته القارية، عندما يلتقي مع السيلية في الـ 5:30 مساء على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، حيث يملك في رصيده 6 نقاط، متساويا في الرصيد نفسه مع السيلية، بينما يلتقي أم صلال مع الشمال في الـ 7:30 مساء على ستاد الخور، إذ يحتل أم صلال المركز العاشر برصيد 6 نقاط، فيما يأمل الشمال في وقف نزيف النقاط بعد خسارته الأخيرة أمام الدحيل 0-2، ليتوقف رصيده عند 14 نقطة.