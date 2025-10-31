القاهرة - محمد سامي



أعرب المدير الفني للنادي الأهلي الدانماركي ييس ثوروب عن شعوره بالإحباط من التعادل الإيجابي 1-1 أمام بتروجت وفقدان نقطتين في غاية الأهمية في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.



وقال ثوروب في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كنا الأفضل والمباراة كانت في المتناول، صنعنا فرصا عديدة خاصة في الشوط الثاني، ولكن غاب التوفيق عن اللاعبين»، مضيفا: «بتروجت لم يشكل علينا خطورة كبيرة، راض عن الأداء لكن حزين للنتيجة وسنواصل العمل لعلاج الأخطاء، وخاصة الخلل الواضح في الربط بين الوسط والهجوم».



التعادل وضع الأهلي في المركز الثاني خلف المتصدر سيراميكا كليوباترا بفارق نقطة، حيث رفع الأحمر رصيده إلى 22 نقطة، بينما تقدم بتروجت إلى 15 نقطة، وبات على الأهلي حامل اللقب نسيان التعثر سريعا، والتركيز على القمة الجماهيرية المقبلة أمام المصري البورسعيدي الأحد المقبل في الجولة 13 من أجل تصحيح المسار.



وتنطلق منافسات الجولة الـ 13 غدا السبت بـ 3 مباريات مرتقبة تحمل أهمية كبيرة لفرق الوسط والفرق الباحثة عن الهروب من مناطق الخطر، حيث يلعب غزل المحلة مع مودرن سبورت في الـ 6 مساء ولكل منهما 15 نقطة، بينما في الـ 9 مساء يحل فاركو (المركز 18 بـ 9 نقاط) ضيفا على الجونة (المركز 13 بـ 15 نقطة)، وفي ذات الموعد تقام مواجهة متكافئة بين متذيلي الترتيب وممثلي مدينة الإسماعيلية فريقا كهرباء الإسماعيلية (المركز 20 بـ 8 نقاط) والإسماعيلي (الأخير بـ 7 نقاط)، ويسعى كل فريق الى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الدوري والهروب من دوامة النتائج السلبية.



إلى ذلك، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية المنظمة لبطولة السوبر المصري 2025 عن تعديل مواعيد المباريات لتصبح كالآتي: 6 نوفمبر المقبل يلعب الأهلي مع سيراميكا في الـ 6 مساء بتوقيت الكويت، والزمالك مع بيراميدز في الـ 8:30 مساء، وفي 9 منه تقام مباراة تحديد المركز الثالث في الـ 3:45 عصرا، ثم النهائي في الـ 6:30 مساء.