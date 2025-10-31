استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه صباح أمس مساعد المدير العام لشؤون التنسيق والتعليم في الإدارة العامة للمرور العميد خالد العدواني، ومدير مرور محافظة الفروانية العقيد رائد السليمان، ومن إدارة هندسة الطرق م.خالد وليد الغانم، وذلك في إطار تعزيز الجهود المرورية في محافظة الفروانية لتحقيق الأهداف المشتركة.



وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، بما يواكب الجهود الوطنية في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة، كما أشاد المحافظ بالدور البارز الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور في تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق.



من جانبه، أعرب العدواني عن شكره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وحرصه على دعم كل ما يسهم في الارتقاء بالمنظومة المرورية في محافظة الفروانية.



كما التقى محافظ الفروانية الوكيل المساعد لقطاع شؤون هندسة الصيانة بالتكليف في وزارة الأشغال العامة م.فواز الشمري، وم.عبدالله المطيري مشرف (العقد 11) وم.بدر الحريص مشرف (العقد 12) في إدارة صيانة الطرق وشبكات محافظة الفروانية، وذلك في إطار متابعة آخر المستجدات والأعمال المنوطة بهم.



وتم خلال اللقاء، استعراض الخطط المستقبلية الرامية إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.



كما أشاد المحافظ بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة لإنجاز المشاريع التنموية، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات.



واستقبل في لقاء آخر ممثلي الشركات المعتمدة بعقود أعمال صيانة وتطوير الطرق، شركة الدار الهندسية وشركة صحراء الرولة للتجارة العامة، مثمنا التزامهم بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق وفق أعلى المعايير الفنية بما يعزز كفاءة شبكة الطرق في مناطق المحافظة.



وفي ختام اللقاء، تقدم الضيوف بالشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال ومتابعته الدائمة ودعمه لجهود وزارة الأشغال العامة والشركات المنفذة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة.