أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 49 طالبا سوريا سيبدأون تدريبهم اليوم في الكليات العسكرية التركية بحسب ما نقلت. وتشمل دفعة الطلاب السوريين 10 أفراد من القوات البرية، و18 من البحرية، و21 من الجوية، وسيتم تدريبهم بدءا من اليوم.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك خلال إحاطة إعلامية في العاصمة التركية أنقرة ان: تدريب الطلاب السوريين سيكون في إطار التعاون الوثيق المستمر بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لسورية، ووفقا لـ«مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات» الموقعة بين الجانبين في 13 أغسطس الماضي.