أصدرت وزارة الطاقة السورية تعرفة كهربائية جديدة، موزعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة، قالت ان ذلك يأتي ضمن خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.



واعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير أن تعديل تعرفة الكهرباء، الذي دخل حيز التنفيذ، يمثل خطوة أولى وأساسية ضمن مسار إصلاح منظومة الكهرباء في البلاد، مؤكدا أن العملية ستتبعها حزمة إجراءات فنية وتنظيمية تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة الشبكة.



وفي منشور عبر منصة «إكس»، قال البشير إن تعديل تعرفة الكهرباء «يشكل مدخلا لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز استدامته»، مضيفا أنه سيتبع هذه الخطوة عدد من الإجراءات الفنية والتنظيمية.



وأوضح البشير أن الخطة تشمل «زيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة، وتركيب عدادات ذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري».



وأشار وزير الطاقة إلى أن هذه الإجراءات «ستنعكس بشكل إيجابي على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين».



وأكدت الوزارة، في بيان، أنه وفي إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة سيتم تطبيق تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية موزعة على أربع شرائح، تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة.



وذكرت الوزارة بشرح مبسط على قناتها في التلغرام تفاصيل الشرائح الأربع.



وقسمت المستهلكين للاغراض المنزلية إلى شريحتين وهما:



الشريحة الأولى، أصحاب الدخل المحدود (وهم الغالبية من المواطنين)، حتى 300 كيلوواط خلال دورة شهرين سيكون سعر الكيلوواط الواحد 600 ليرة سورية، مدعومة من الحكومة بنسبة 60% من سعر التكلفة.



أما الشريحة الثانية، فهم أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة، عند استجرار أكثر من 300 كيلوواط خلال دورة شهرين، سيحسب سعر الكيلوواط الواحد 1.400 ليرة سورية.



أما الشريحة الثالثة، فهم المعفون من التقنين (المؤسسات الحكومية ـ الشركات ـ المصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة 24/24) سيكون سعر الكيلوواط الواحد: 1.700 ليرة سورية.



والشريحة الرابعة، المعامل والمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي (معامل الصهر وغيرها) سيكون سعر الكيلوواط الواحد: 1.800 ليرة سورية.