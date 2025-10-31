

في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية، ودوره الرائد في دعم المرأة وخدمة المجتمع، اختتم بنك الكويت الوطني حملته السنوية الشاملة للتوعية بسرطان الثدي، والتي أقيمت تزامنا مع شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بالمرض، وقد سلطت الحملة الضوء على أهمية الكشف المبكر والوقاية، وشملت سلسلة من المبادرات التوعوية والداعمة التي استهدفت موظفي البنك والمجتمع.



وأضاء بنك الكويت الوطني مبناه الرئيسي باللون الوردي خلال شهر أكتوبر، في لفتة بصرية قوية تهدف إلى تذكير الجمهور بأهمية الكشف المبكر والوقاية، وتأكيدا على دعم البنك المستمر للقضايا الصحية المجتمعية.



وركزت المبادرات الداخلية على دعم المرأة من خلال نشر الوعي في بيئة العمل، حيث تم توزيع دبابيس وردية ومشروب وردي خاص بالتعاون مع شركة «بريت» في الطابق الثامن عشر من مبنى البنك، كبادرة لتشجيع الحوار حول أهمية التوعية بالمرض.



ونظم البنك جلسات استشارية متخصصة، للدكتورة رحاب حسين من مستشفى وارة، لتقديم النصائح والإرشادات حول صحة الثدي والكشف المبكر وطرق الفحص الذاتي وطرق الوقاية من المرض.



كما نظم البنك ندوة طبية متخصصة حول سرطان الثدي، قدمها د.مصطفى فؤاد عبداللطيف، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام وجراحة المناظير المتقدمة من مستشفى السيف، لتبادل الخبرات والمعلومات الطبية الحديثة مع الموظفات.



وسلط البنك الضوء على أهمية الصحة واللياقة البدنية وضرورة اتباع نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة الرياضية، لما لذلك من دور حيوي في الوقاية من الأمراض، من خلال توفير حصة «بيلاتيس» مجانية للموظفين والموظفات بالتعاون مع صالة «إنسباير» الرياضية.



شجرة الأمل



في مبادرة فريدة من نوعها، تعكس التزام البنك بالدعم النفسي والمعنوي، أطلق البنك «شجرة الأمل» في الطابق الثامن عشر، حيث كتب الموظفون رسائل دعم وتشجيع للمرضى ووضعوها على الشجرة، وتم نقلها إلى جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، ليتمكن المرضى من قراءة رسائل الدعم التي كتبها موظفو الوطني، مما يوفر لهم دفعة معنوية كبيرة خلال رحلة علاجهم.



وبهذه المناسبة، قالت دانا فرس ـ إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني: «تعتبر مثل هذه الحملات جزءا لا يتجزأ من جهودنا المستمرة والهادفة لتوعية المجتمع عموما، والمرأة خصوصا بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر عنه، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول في مكافحة المرض».



وأكدت فرس أن بنك الكويت الوطني يضع المسؤولية الاجتماعية في صميم ثقافته المؤسسية، مؤمنا بأهمية دوره كشريك فاعل في تنمية المجتمع، حيث تعد الحملات الذي دأب البنك على تنظيمها، إلى جانب العديد من المبادرات البيئية والتعليمية والصحية الأخرى تجسيدا عمليا لقيم البنك الراسخة والتزامه العميق بخدمة كل شرائح المجتمع.



ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية الاجتماعية والإنسانية التي تغطي مختلف المجالات، وتتضمن تلك المبادرات حملات توعوية وصحية ومكافحة الأمراض، وفي مقدمة هذه المبادرات الحملة السنوية لمكافحة سرطان الثدي والكشف المبكر عنه والسكري والبروستاتا وغيرها من الحملات الهادفة.