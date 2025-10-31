ألقت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي محاضرة في جامعة الكويت تناولت فيها موضوع حماية البيئة ومواجهة تحديات تغير المناخ، وذلك بحضور مديرة الجامعة د.دينا الميلم وعدد من قياديي الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة في مدينة «صباح السالم» الجامعية.



وقالت كويكي خلال المحاضرة إن المدن أصبحت قادرة على قيادة التغيير والتحول نحو حلول بيئية مبتكرة، مشيرة إلى أن طوكيو تتبنى سياسات طموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مبادرات متعددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين النظيف وتوسيع المساحات الخضراء الحضرية.وعن علاقات اليابان مع الكويت، نوهت بعمق الصداقة والتعاون بين البلدين والدعم الذي قدمته دولة الكويت لليابان عقب الزلزال الكبير في عام 2011، إذ ساهم ذك الدعم في مشاريع إعادة الإعمار وتوطيد العلاقات الثنائية. وحول تمكين المرأة الذي اعتبرته ركيزة أساسية لمجتمع مزدهر، قالت كويكي إن طوكيو شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء في المناصب القيادية والسياسية، إذ بلغت نسبة النساء في مجلس طوكيو التشريعي نحو 40% إلى جانب تضاعف عدد رائدات الأعمال خلال الأعوام الأخيرة.



من جهتها، أكدت مديرة جامعة الكويت د.دينا الميلم، في تصريح صحافي بمناسبة استضافة الجامعة لحاكمة طوكيو، أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت واليابان وتعزز مجالات التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.



وقالت الميلم إن الجامعة تحرص على مد جسور التعاون الدولي مع المؤسسات الأكاديمية العالمية انطلاقا من رؤيتها في تحقيق التميز والريادة البحثية وترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع «رؤية كويت 2035».