

لحق روما مجددا بنابولي حامل اللقب إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه بارما 2-1 في المرحلة التاسعة من المسابقة، فيما أعطت صدمة إقالة المدرب الكرواتي إيغور تودور ثمارها في يوفنتوس بفوزه على ضيفه أودينيزي 3-1.



في المباراة الأولى، سجل أهداف «ذئاب العاصمة» كل من ماريو هيرموسو (63) وارتيم دوفبيك (81)، في حين أحرز أليساندرو سيراتي هدف بارما (86)، ليتشارك الفائز مع نابولي في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة لكل منهما.



وفي تورينو، عاد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لثماني مباريات متتالية في الدوري ودوري أبطال أوروبا ما أدى إلى إقالة تودور.



وجاءت أهداف يوفنتوس عن طريق دوشان فلاهوفيتش من ركلة جزاء (5) وفيديريكو غاتي (67) وكينان يلديز من ركلة جزاء (6+90)، وسجل هدف أودينيزي نيكولو زانيولو (1+45).



وفي ميلانو، عاد إنتر إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام نابولي 1-3، وذلك بفوزه على ضيفه فيورنتينا 3-0. وواصل كومو نتائجه الجيدة بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 3-1.



وتعادل بولونيا مع ضيفه تورينو من دون أهداف، فيما عمق كريمونيسي جراح مضيفه جنوى الأخير بالفوز عليه 2-0.



وتنطلق مساء غد السبت منافسات المرحلة العاشرة، حيث يلعب أودينيزي مع أتالانتا، ونابولي مع كومو، وكريمونيسي مع يوفنتوس.



ألمانيا



يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى مواصلة سجله المثالي في الدوري الألماني، لكنه سيواجه اختبارا صعبا أمام باير ليفركوزن وصيفه غدا ضمن المرحلة التاسعة.



ويلعب غدا ايضا أونيون برلين مع فرايبورغ، وسانت باولي مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهايدينهايم مع أينتراخت فرانكفورت، ولايبزيغ مع شتوتغارت، وماينتس مع فيردر بريمن.



ويلعب بوروسيا دورتموند مع مضيفه أوغسبورغ اليوم في افتتاح المرحلة. وفي مسابقة كأس ألمانيا، تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه كولن 4-1 وبلغ الدور الثالث.



فرنسا



سقط باريس سان جرمان في فخ التعادل مع لوريان 1-1 في المرحلة العاشرة، في لقاء خسر خلاله أيضا خدمات جناحه الدولي العائد للتو من الإصابة ديزيريه دويه.



وفي بقية لقاءات المرحلة، تغلب ميتز على لنس 2-0، ونيس على ليل 2-0، ولوهافر على بريست 1-0، وستراسبورغ على أوكسير 3-0، وموناكو على نانت 5-3، وتعادل تولوز مع رين 2-2، وباريس إف سي مع ليون 3-3، ومرسيليا مع أنجيه 2-2.



وتنطلق غدا منافسات المرحلة الـ 11، حيث يلعب باريس سان جرمان مع نيس، وموناكو مع باريس إف سي، وأوكسير مع مرسيليا.