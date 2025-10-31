

يسعى ريال مدريد للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يواجه فالنسيا غدا السبت في المرحلة الـ 11 من المسابقة.



ويعتلي «الريال» قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام برشلونة الذي تغلب عليه في مباراة «الكلاسيكو» بالجولة الماضية 2-1.



ويفتقد ريال مدريد جهود داني كارفاخال الذي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب بعد إصابته في الركبة خلال مباراة برشلونة الأخيرة، كما ينتظر أن يستمر غياب أنطونيو روديغر الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم.



ولكن ينتظر أن يشارك ترينت ألكسندر آرنولد المنضم للفريق في الصيف بدلا من كارفاخال، خاصة بعدما غاب عن الفريق منذ 16 سبتمبر الماضي.



في المقابل، يتطلع فالنسيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، ويحتل المركز 18 برصيد 9 نقاط.



ويلعب غدا فياريال مع رايو فايكانو، وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية، وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو، فيما يلتقي اليوم خيتافي مع جيرونا.