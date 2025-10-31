

نفذت قوة الإطفاء العام صباح أمس تمرينا عمليا في منشأة لإحدى الشركات بمدينة صباح الأحمد السكنية وذلك في إطار خططها التدريبية الهادفة إلى رفع جاهزية فرق الإطفاء والتعامل مع مختلف أنواع الحوادث.



وشارك في التمرين كل من مركزي إطفاء عريفجان والكوت بمدينة صباح الأحمد السكنية، حيث تم تطبيق سيناريو لحادث افتراضي اشتمل على عمليات إخلاء وإنقاذ ومكافحة حريق داخل موقع العمل.



ويأتي هذا التمرين ضمن جهود قوة الإطفاء العام لتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والتأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع حالات الطوارئ وفق أعلى معايير السلامة المهنية.