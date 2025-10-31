

دارين العلي



تنفذ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عددا من محطات تعبئة المياه العذبة في عدة مناطق موزعة على مختلف المحافظات، في إطار جهودها لتأمين إمدادات المياه وتوفيرها للأهالي في المناطق السكنية الجديدة.



وأعلنت مصادر في الوزارة أنه سبق أن وقعت الوزارة في سبتمبر الماضي عقد تنفيذ محطة تعبئة المياه في منطقة الظهر، حيث بدأ المقاول بأعمال التجهيز الميدانية تمهيدا لانطلاق تنفيذ المشروع، الذي يتوقع الانتهاء منه وبدء التشغيل مع نهاية عام 2027.



ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ محطتين لتعبئة المياه العذبة في مدينة المطلاع ضمن حزمة مشاريع محطات التعبئة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع شبكة توزيع المياه العذبة وتغطية المناطق السكنية الحديثة.



وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ محطة أخرى في منطقة الفنيطيس، مؤكدة أن جميع المحطات تنفذ وفق معايير فنية متطورة لضمان استمرارية تدفق المياه العذبة وجودتها العالية، في إطار رؤية الوزارة في توفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة لقطاع المياه في البلاد.



وأكدت المصادر أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتابع بشكل دوري أعمال التنفيذ في مواقع المشاريع كافة، عبر فرقها الهندسية المختصة، لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية وجودة الأعمال المنفذة، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بمشروعات محطات التعبئة لما تمثله من أهمية في تعزيز أمن المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين في مختلف المحافظات.