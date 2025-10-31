

عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزارة التربية إلى إيقاف الإجراءات المشددة والهادفة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في فترات الذروة وإعادة العمل لدى الوزارة بما تراه مناسبا للمنشآت والمرافق التابعة لها.



وقالت «الكهرباء» في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية بشأن التنسيق المتبادل حول تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة (من الساعة 11:00 صباحا حتى 5:00 مساء - خلال أشهر الصيف)، «إنه مع انخفاض درجات الحرارة التي تؤثر بشكل ملحوظ وإيجابي على انخفاض الأحمال الكهربائية، لذا ترى وزارة الكهرباء عدم الحاجة الى الاستمرار في إجراءاتكم التي تهدف إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في فترات الذروة».



ودعت وزارة الكهرباء وزارة التربية إلى وقف الإجراءات المشددة والهادفة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في فترات الذروة وإعادة العمل لديها بما تراه مناسبا للمنشآت والمرافق التابعة لها، وضرورة اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك حتى في فترات العمل الطبيعية، مشيرة إلى أن إجراءات تخفيف الأحمال في فترات الذروة سيتم العمل بها مجددا خلال صيف 2026، كما سيتم التنسيق مع المعنيين بشأن ذلك بوقت كاف.