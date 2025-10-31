

ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان صباح أمس الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون وقائد القيادة العسكرية الموحدة وعدد من كبار القادة والضباط.



ورحب رئيس الأركان بالحضور في بلدهم الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة، وناقلا لهم تحيات وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وتقديره العميق للجهود المبذولة في دعم وتعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.



وأكد رئيس الأركان أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة التعاون والتكامل العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويجسد حرص الجميع على تعزيز أواصر الأخوة ووحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات والظروف.



وناقش رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال شملت سبل تعزيز التعاون الدفاعي وتنسيق مفاهيم العمليات والتدريب بما يعزز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والذي يترجم الأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.