قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بزيارة ميدانية لكلية علي الصباح العسكرية، وكان في استقباله آمر الكلية العميد الركن عبدالله أحمد التركيت.

وتفقد وزير الدفاع مرافق الكلية المختلفة والقاعات الدراسية للطلبة الضباط، مؤكدا على أهمية معايير الجودة للمرافق لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة الضباط الدارسين فيها.

وأعرب عن ثقته في أن كلية علي الصباح العسكرية تعد صرحا تعليميا رائدا ومميزا يسهم في إعداد وتأهيل الطلبة الضباط، مؤكدا حرصه على توفير جميع سبل الدعم لتطوير منظومة التدريب والتعليم العسكري والارتقاء بمستوى الكفاءة.