الجسار: هذه الفنون رسائل فنية وإنسانية تعبر عن حضارة ضاربة الجذور تمتد إلى العهد العثماني



احتضن متحف الفن الحديث اليوم الخميس مجموعة مميزة من فنون الرسم التشكيلي وذلك في إطار معرض "الحرف اليدوية التركية التقليدية" المقام برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشراكة متميزة مع سفارة جمهورية تركيا لدى الكويت في خطوة تؤكد عمق التعاون الثقافي والفني بين البلدين.



ويعد هذا المعرض محطة مهمة في مسار الشراكة الثقافية بين البلدين ويعكس رؤية (المجلس) في ترسيخ مكانة الكويت كمحور للفن والحوار الثقافي في المنطقة.



في هذا الصدد قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار: إن المعرض يعد تجسيدا حقيقيا للعلاقات الحضارية والإنسانية التي تربط الشعبين الكويتي والتركي، لافتا إلى أن "الفن ليس مجرد عرض بصري بل وسيلة للتواصل والتقارب بين الثقافات".



وأوضح أنه من خلال الفنون المعروضة أمامنا اليوم والتي تشمل خمسة أنواع مختلفة من الفنون التركية التقليدية نرى كيف يمكن للجمال والإبداع أن يعبرا عن تاريخ الشعوب وروحها، مستدركا بأن "هذه الفنون ليست مجرد مهارة أو حرفة بل هي رسائل فنية وإنسانية تعبر عن حضارة ضاربة الجذور تمتد إلى العهد العثماني وما قبله وتحمل في طياتها قيما إنسانية وروحية يمكن مشاركتها مع العالم أجمع".



وأضاف "لقد شعرت وأنا اتأمل هذه الأعمال كيف استطاعت الفنون عبر التاريخ أن تكسر الحواجز بين الثقافات وتفتح مجالات للتلاقي والتفاهم رغم اختلاف اللغات والمسافات".



من جانبها، عبرت السفيرة التركية طوبى سونمز في كلمة مماثلة عن سرورها بهذا التعاون الثقافي قائلة إن "هذا الحدث ليس مجرد معرض فني بل احتفاء بالدبلوماسية الثقافية التي تجعل من الفن جسرا بين الأمم".



وأشارت سونمز إلى تنوع الفنون التركية المعروضة بدءا من الخط العربي إلى الإيبرو والمنمنمات والتذهيب والحرف اليدوية التقليدية.