أفاد حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا "تشاديما" ، بأن نحو 700 شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على الانتخابات المثيرة للجدل.



وقال المتحدث باسم الحزب جون كيتوكا إن محتجين كانوا يتظاهرون وسط مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية للبلاد، بحسب ما نقلت عنه «فرانس برس».



وأوضح «حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلا، وفي موانزا أكثر من 200. وبإضافة هذه الحصيلة إلى عدد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل».



وأفاد مصدر أمني فرانس برس بأن لدى السلطات معطيات عن أعداد مماثلة.



من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص.



لكن كيتوكا أكد أن إحصاءات حزب «تشاديما» جمعتها شبكة من أعضاء الحزب جالوا في المستشفيات والعيادات الصحية «لإحصاء الجثث».



وقال كيتوكا «رسالتنا إلى الحكومة هي: توقفوا عن قتل متظاهرينا. أوقفوا وحشية الشرطة. احترموا إرادة الشعب، وهي العدالة الانتخابية».



وأضاف «لم تجر أي انتخابات على الإطلاق. نحتاج إلى حكومة انتقالية لتمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة».



وكانت الشرطة في مدينة دار السلام، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع أمس الأول، لتفريق محتجين عادوا إلى الشوارع بعد يوم من الانتخابات العامة التي شابتها مظاهرات عنيفة، وفقًا لشهود عيان.



واندلعت الاحتجاجات في دار السلام وعدة مدن أخرى الأربعاء، حيث أعرب المتظاهرون عن غضبهم من استبعاد أبرز منافسي الرئيسة سامية صلوحو حسن من السباق الرئاسي، إضافة إلى ما وصفوه بتصاعد القمع ضد منتقدي الحكومة.



وأمرت السلطات بفرض حظر تجول ليلي في دار السلام، التي يزيد عدد سكانها على 7 ملايين نسمة، بينما استمر انقطاع الإنترنت في أنحاء البلاد.



وتداولت وسائل اعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر قيام أعداد كبيرة من المحتجين باقتحام حرم مطار في تنزانيا، في اطار الاحتجاجات الخميس.