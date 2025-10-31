انطلقت الجمعة في مدينة غيونغجو في كوريا الجنوبية فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، «آبيك» الـ32، والتي تستمر لمدة يومين.



وتعقد قمة هذا العام تحت شعار «نصنع معا غدا مستداما»، حيث تتم مناقشة 3 محاور رئيسية، هي: الاتصال والابتكار والازدهار.

وفي الجلسة العامة الأولى من قمة «آبيك»، المنعقدة تحت عنوان «نحو عالم أكثر ترابطا ومرونة»، بحث القادة سبل تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.



أما في الجلسة الثانية المقررة السبت تحت عنوان «رؤية آسيا والمحيط الهادئ مع الاستعداد للتحولات المستقبلية»، فسوف يتم تناول سبل خلق محركات نمو جديدة في المنطقة في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتغيرات في الهيكل السكاني.



ويشارك في قمة جيونغجو قادة 21 دولة عضوا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وممثلو عدد من المنظمات الدولية.



ودعا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ، الذي ترأس الاجتماع، إلى مزيد من التعاون والتضامن بين دول المنطقة للتغلب على التحديات الجديدة في وقت يمر فيه العالم بنقطة تحول كبيرة.



وأشار لي إلى أن نظام التجارة الحرة يشهد تغيرات جذرية، وأن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي تتزايد، فيما تفقد التجارة والاستثمار زخمهما.



وقال إن الثورة التكنولوجية التي يمثلها الذكاء الاصطناعي تشكل أزمة غير مسبوقة وفي الوقت نفسه فرصة غير مسبوقة.



وشدد لي على أنه «يمكننا أن نتكاتف من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق الرخاء المشترك».



من جهته، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إن الصين لطالما كانت مدافعة عن النظام الدولي القائم وممارسة للتعددية الحقيقية.



وفي كلمة مكتوبة ألقاها في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآبيك، ذكر شي أن التاريخ يظهر أن البشرية تتشارك مصيرا مشتركا وأن الهيمنة لا تجلب سوى الحروب والكوارث.



وأوضح شي أن المواجهة والانقسام لا يؤديان إلا إلى التباعد والاضطرابات، في حين أن التعاون والمنفعة المتبادلة هما الطريق الصحيح للمضي قدما، مضيفا أن الأحادية ستؤدي فقط إلى الانقسام والتراجع، في حين أن التعددية هي الخيار الحتمي لمواجهة التحديات العالمية.



ويواجه أعضاء الأبيك العديد من التحديات الهيكلية، بدءا من تسارع شيخوخة السكان واتساع الفجوات التنموية وصولا إلى التحول الرقمي غير المتكافئ وارتفاع تكاليف التحول الأخضر.



وفي إطار الاسترشاد بشعار «بناء غد مستدام»، تهدف قمة أبيك لهذا العام إلى تعزيز الربط البيني الإقليمي، وتحفيز النمو المدفوع بالابتكار، وخلق مستقبل أكثر مرونة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.



ففي عام 2025، يمثل أعضاء الأبيك معا أكثر من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في منطقة أبيك إلى 3.1 في المائة في عام 2025، وهو أعلى قليلا من التقديرات السابقة، وفقا لأحدث تحليل للاتجاهات الإقليمية للأبيك.



وقد دعمت هذه التوقعات المحدثة مرونة التجارة وقوة الطلب على السلع ذات التكنولوجيا الفائقة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن النمو قد يتباطأ إلى 2.9 في المائة في عام 2026 مع ارتفاع الدين العام وتلاشي العوامل المؤقتة الدافعة للنمو.



تأسست منظمة «ابيك» في عام 1989، وأصبحت محركا ديناميا للنمو الاقتصادي وأحد أهم المنتديات الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.