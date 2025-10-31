أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب أهمية دعم الطاقات الوطنية الشابة وتمكينها من اكتساب الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.



جاء ذلك في كلمة لها خلال اختتام مبادرة «مستقبلنا يبدأ الآن: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو الاستدامة برؤية شبابية» التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الثلاثاء الماضي واستضافتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وقالت د.الثلاب: إن «هذه المبادرة تمثل نموذجا وطنيا ملهما للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والمجتمعي في دعم وتمكين الشباب الكويتي وتعزيز دورهم في قيادة التحول الرقمي وتحقيق رؤية الكويت التنموية نحو مستقبل أكثر إشراقا واستدامة».



وأضافت أن «الاستثمار في فكر الشباب هو أساس التقدم والابتكار في أي مجتمع» مثمنة دعم الهيئة العامة للشباب وبنك بوبيان والجهات الأكاديمية المشاركة التي ساهمت في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.



ومن جانبه، قال ممثل مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع ومدير إدارة الابتكار في المركز حمد العفتان في كلمة مماثلة: إن «المركز يسعى دائما إلى رعاية المواهب الوطنية وإطلاق المبادرات التي تنمي التفكير الابتكاري وتربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي». مؤكدا أن هذه المبادرة كانت منصة مثالية للشباب للتعبير عن أفكارهم الإبداعية ومناقشة القضايا التقنية الحديثة بروح علمية ناضجة.



وبدوره قال عميد كلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد المؤمن: ان استضافة الهيئة للمبادرة تأتي ضمن رسالتها التعليمية الهادفة إلى توفير بيئة علمية حاضنة للابتكار والإبداع مشيدا بالتفاعل الكبير من طلبة الكليات والمعاهد الذين أظهروا وعيا تقنيا متقدما وقدرة مميزة على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الكويت التكنولوجي.



أما عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عدنان العنزي فأكد أن المبادرة تنسجم مع استراتيجية الهيئة في دعم الأنشطة الطلابية الهادفة وصقل مهارات الطلبة في المجالات التقنية والعلمية، مشيرا إلى أن ما شهدته الفعالية من تفاعل وابتكار يعكس وعي طلبة الهيئة وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.



وقال إن «عمادة شؤون الطلبة ستواصل دعمها للمبادرات الشبابية التي تثري البيئة الجامعية وتغرس في الطلبة روح الريادة والمسؤولية المجتمعية».



ومن جهتها أكدت مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة م.مهناز قبازرد حرص المعهد على تسخير إمكاناته لإنجاح المبادرة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن التعاون بين الجهات المنظمة والراعية شكل نموذجا متميزا في دعم التعليم التطبيقي وتعزيز ثقافة التحول الرقمي بين الطلبة.



بدوره ثمن ممثل بنك بوبيان محمد الأمير في كلمته جهود الجمعية وجميع الشركاء في تنظيم المبادرة مؤكدا حرص البنك على دعم البرامج الوطنية التي تستهدف الشباب وتعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بما يواكب تطورات الاقتصاد الرقمي.



وتضمنت فعاليات المبادرة سلسلة من الورش التفاعلية والجلسات العلمية والحلقات النقاشية والمناظرات الطلابية التي تناولت قضايا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ودورهما في دعم الاستدامة الرقمية حيث شهدت تفاعلا كبيرا من الطلبة الذين عرضوا أفكارهم ومقترحاتهم لتطبيقات ابتكارية تعكس تطلعاتهم نحو مستقبل رقمي آمن ومتطور.