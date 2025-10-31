أنهى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى روسيا استمرت ثلاثة أيام.



وذكرت وزارة الدفاع في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن الزيارة شملت لقاء رسميا مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، حيث جرى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والعديد من المجالات الأخرى.



وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة والوفد المرافق له، بدؤوا زيارتهم للعاصمة الروسية موسكو في الـ28 من الشهر الجاري، وجرت خلالها مباحثات حول عدد من القضايا العسكرية المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.