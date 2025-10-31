كشفت منظمتان أمميتان عن تقارير حول انتهاكات جسيمة واعتداءات ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينتي الفاشر وبارا في اقليم دارفور وولاية شمال كردفان، ضد المدنيين السودانيين شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ونهب وهجمات ضد العاملين الإنسانيين والصحيين واختطاف وتهجير قسري للسكان تحت النيران.



وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع منظمة الصحة العالمية في جنيڤ الجمعة، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن حصيلة القتلى خلال هجوم قوات الدعم السريع الأخير تصل إلى المئات.



وأضاف أن انقطاع الاتصالات والوضع الفوضوي داخل «الفاشر» يجعل من الصعب الحصول على معلومات مباشرة.



وقال إن «من بين الحوادث الموثقة قتل مرضى وجرحى في حيي الدرجة الأولى والمطار، كانا يستخدمان مؤقتا كمراكز طبية علاوة على توثيق عمليات قتل داخل احد المستشفيات راح ضحيتها أكثر من 460 شخصا.



وأشار ماغانغو إلى ورود تقارير إضافية عن انتهاكات خطرة في سياق استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة بارا بولاية شمال كردفان تضمنت إعدامات ميدانية لخمسة متطوعين من الهلال الأحمر ومقتل نحو 50 مدني آخر في الـ26 من أكتوبر متوقعا أن يكون العدد أكبر بكثير.



وأكد ماغانغو أن «هذه الانتهاكات الخطرة من شأنها أن ترقى إلى جرائم متعددة بموجب القانون الدولي» داعيا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان حق الضحايا وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.



وجدد دعوة المفوض الأممي السامي فولكر تورك للدول صاحبة النفوذ بالتحرك العاجل من أجل إيقاف العنف ووقف تدفق الأسلحة وضمان توفير حماية حقيقية وفعالة للمدنيين.



من جانبها، أعربت رئيسة وحدة العمليات الإنسانية بمنظمة الصحة العالمية تيريزا زكريا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي تستهدف القطاع الصحي في السودان لافتة إلى أنه ومع استهداف مستشفى الولادة السعودي وهو المستشفى الوحيد في الفاشر «لم يعد هناك أي وجود صحي إنساني في المدينة».



وقالت زكريا إن «منظمة الصحة العالمية تحققت من وقوع 189 هجوما على المرافق الصحية في السودان هذا العام أسفرت عن مقتل 1670 شخصا وإصابة 419 آخرين» موضحة أن 86 في المئة من الوفيات المرتبطة بهذه الهجمات وقعت خلال العام الحالي وحده ما يدل على أن الاعتداءات أصبحت أكثر فتكا.



في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع توقيف عدد من مقاتليها المشتبه بارتكابهم انتهاكات إبان سيطرتها الأحد الماضي على مدينة الفاشر التي كانت آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في غرب السودان.



وكان قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، أعرب الأربعاء عن أسفه لـ«الكارثة» التي تعرض لها سكان الفاشر بعد سيطرة قواته عليها، متحدثا عن تشكيل «لجان محاسبة».



ويأتي ذلك في ظل إدانات واسعة بعد تقارير عن انتهاكات ومقتل المئات من المدنيين في المدينة التي سيطرت عليها قواته بعدما حاصرتها أكثر من 18 شهرا.



وقالت قوات الدعم في بيان نشر ليل الخميس «تنفيذا لتوجيهات القيادة والتزاما بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب، ألقت قواتنا، القبض على عدد من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو أبو لؤلؤ».



أضافت «باشرت اللجان القانونية المختصة التحقيق معهم توطئة لتقديمهم للعدالة».



وظهر «أبو لؤلؤ» في مقاطع ڤيديو على منصة تيك توك أثناء ارتكابه عمليات إعدام ميدانية عقب سيطرة قوات الدعم على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.



وفي مقطع تحققت منه وكالة فرانس برس، ظهر وهو يطلق النار على رجال عزل من مسافة قريبة. وفي ڤيديو آخر، كان واقفا بين مسلحين قرب عشرات الجثث والسيارات المحترقة.



ونشرت قوات الدعم السريع ڤيديو يظهر فيه «أبو لؤلؤ» وراء القضبان في سجن في شمال دارفور، على حد قولها.



ومنذ الأحد، يتم تداول مقاطع ڤيديو على الإنترنت لمن يرجح أنهم عناصر من الدعم السريع أثناء قيامهم بعمليات إعدام ميدانية في أنحاء الفاشر.



وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الإنسانية توم فليتشر أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، إن هناك «تقارير موثوقة عن إعدامات جماعية» بعد دخول قوات الدعم السريع إلى الفاشر.



وأضاف أن هذه القوات قالت إنها تجري تحقيقات، لكنه شكك في التزامها في ظل «الأنباء المروعة» من شمال دارفور.