أصدرت وزارة العدل السورية تعميما إلى رؤساء العدليات بالمحافظات حددت من خلاله آليات ترميم سجلات بعض دوائر الكتاب بالعدل التي تعرضت للحريق أو الفقدان أو التلف، وما تحتويه من أصول عقود أو وثائق أو وكالات تخص المواطنين «لحين صدور صك تشريعي» بهذا الخصوص.



وفي تعميمها المنشور على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل، اشترطت الوزارة لقبول طلب الإيداع أو الترميم أو التسجيل وفق هذه الآلية «وجود نسخة أصلية مصدقة طبق الأصل عن المحرر أو الوثيقة المفقودة أصلها لدى دائرة الكاتب بالعدل، وفي غير ذلك لا يقبل الطلب، ويكلف صاحبه بمراجعة القضاء المختص للمداعاة بشأن أي حق يدعيه وفق الأصول المقررة لذلك قانونا».



وأضافت أنه «إذا كانت بحيازة أحد أطراف المحرر أو الوثيقة نسخة أصلية مصدقة أو صورة أولى مصدقة طبق الأصل عنها، وكان مظهرها الخارجي لا يثير الشك في مطابقتها للأصل، فيمكن لحائزها طلب إيداعها وتسجيلها لدى دائرة الكاتب بالعدل المختص الذي سبق له توثيقها فيها».



وبحسب التعميم، فإن الكاتب بالعدل يبلغ نسخة عن الطلب وصور الأوراق والوثائق المرفقة به، إلى بقية أطراف المحرر أو الوثيقة، ودعوتهم لإبداء موقفهم أو اعتراضهم خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ التبليغ، وذلك على نفقة مقدم الطلب.



وفي حال قبول الأطراف بالطلب أو بالوثيقة موضوعه، أو عدم اعتراض أي منهم، يرفع الكاتب بالعدل الأمر والأوراق إلى القاضي البدائي الأول المختص بالإشراف قانونا على أعمال الكتاب بالعدل.



وأوضح التعميم أن القاضي البدائي سيعمل بعد ذلك على النظر في الطلب والأوراق كلها، ويتحقق من صفات ذوي الشأن، وعدم وجود بطلان ظاهر في المحرر أو الوثيقة موضوع الطلب، ويأمر بإجراء الخبرة اللازمة للتحقق من صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه الرسمي، وعلى ضوء ذلك يبت إما بقبول طلب الإيداع أو التسجيل أو برفضه، وتعاد الأوراق إلى دائرة الكاتب بالعدل المختص وفق قرار القاضي.



وأوردت الوزارة جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالتعميم المذكور، عبر قناتها على تلغرام وحسابها الرسمي على فيس بوك.