أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جيون، أهمية أن تبني بكين وواشنطن ثقة متبادلة من أجل التعايش، لافتا إلى أن اجتماع الرئيسين الصيني والأميركي في كوريا الجنوبية مؤخرا نجح في توفير توجيه استراتيجي لتطور العلاقات في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك عقب لقاء وزير الدفاع الصيني مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسث على هامش قمة وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال دونغ إن الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدا اجتماعا "ناجحا" في كوريا الجنوبية، لافتا إلى أن هذا اللقاء وفر توجيها استراتيجيا لتطور العلاقات الصينية - الأميريكية في مرحلتها المقبلة بشكل مستقر.

وأضاف أنه أبلغ نظيره الأميركي هيغسث أن "توحيد جانبي مضيق تايوان هو اتجاه تاريخي لا يمكن مقاومته" مؤكدا أن "على الجانب الأميركي أن يكون حذرا في أقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان وأن يتخذ موقفا واضحا وحازما ضد استقلال تايوان".

وأشار الوزير الصيني إلى أن على وزارتي الدفاع في البلدين اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين والعمل على بناء علاقة عسكرية - عسكرية قائمة على المساواة والاحترام والتعايش السلمي والتنمية الإيجابية المستقرة.