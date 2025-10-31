أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف.بي.آي" أنه أحبط هجوما إرهابيا محتملا في ولاية (ميشيغان) واعتقل عددا من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لأعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب مدير المكتب كاش باتيل في منشور على منصة (إكس) يوم الجمعة : "أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هجوما إرهابيا محتملا واعتقل عددا من الأشخاص في ميشيغان يشتبه بأنهم كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي السياق قال باتيل لشبكة (فوكس نيوز) إن الاستجابة السريعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "بفضل التحرك السريع والتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين مكنت من إحباط عمل إرهابي محتمل قبل أن يتطور".

وأكد أن "يقظة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالت دون وقوع هجوم مأساوي".

ومن جانبه، أشاد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو بالعملية المعلن عنها معتبرا أن "إنفاذ القانون الحقيقي استباقي ولا هوادة فيه وينصب تركيزه على إنقاذ الأرواح".

وأضاف "تصرف عملاؤنا وشركاؤنا في ميشيغان بسرعة وتتبعوا الأدلة وأوقفوا التهديد قبل أن يصاب أي شخص بأذى".