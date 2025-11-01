لجأت مدربة فريق نسائي لكرة القدم الأميركية إلى استخدام روبوت المحادثة "شات جي بي تي"، لتحديد تكتيكات الفريق في عدة مباريات، ما أثر بشكل إيجابي على أدائه خلال هذا الموسم.

وقالت مدربة فريق سياتل رين، لورا هارفي، إنها استعانت بـ"شات جي بي تي" لتطوير خطط واستراتيجيات في الدوري.



كما استعانت به أيضا للحصول على تحليلات مفصلة حول كيفية التغلب على فرق معينة في البطولة،وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت هارفي في حديثها لبودكاست "سكوريش" إنها في أحد أيام العطلة بدأت تكتب لـ"شات جي بي تي" أسئلة عن هوية الفرق التي ستواجهها وعن أفضل الخطط والتشكيلات لخوض المباريات ضدها، فقام بإعطائها تشكيلات مختلفة ضد كل فريق في الدوري"، واقترح عليها اللعب بخمسة مدافعين في الخلف، وفقا لما نقلته صحيفة "غارديان".



وأوضحت المدربة التي فازت بجائزة مدربة العام في الدوري الأميركي النسائي عدة سنوات، أنها تتخذ القرارات الفنية بناء على اقتراحات "شات جي بي تي".



واستخدم فريق هارفي خطة الدفاع الخماسية في عدة مناسبات خلال هذا الموسم، ما أثر بشكل إيجابي على النتائج حيث أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز ما قبل الأخير في الدوري، والآن يحتل المركز الرابع.