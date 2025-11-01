قالت وزارة الداخلية إنه ستتم مصادرة المركبات وأدوات الصيد والصقور المستخدمة في عمليات الصيد داخل حدود المحميات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والجهات المختصة لحماية البيئة والحياة الفطرية.



وأكدت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم أن حملاتها الميدانية مستمرة في مختلف المناطق لضبط أي تجاوزات تمس البيئة أو تهدد الحياة الطبيعية، مشددةً على أنه لن يتم التهاون مع أي شخص يعبث بالثروات البيئية أو يخالف التعليمات والقوانين المنظمة للمحميات.



ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات الصادرة، وعدم دخول المحميات الطبيعية حفاظا على البيئة وحمايةً للثروة الطبيعية، مؤكدةً أن من يخالف التعليمات ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية وفق الأنظمة المعمول بها.



وأضافت الوزارة أن إجراءاتها هذه تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الحياة الفطرية من أي تعديات أو ممارسات مخالفة، محذّرةً من دخول المحميات الطبيعية في مختلف مناطق البلاد، مؤكدةً أن أي عملية دخول أو صيد أو تجوّل داخلها تُعد مخالفة للقانون وستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.