القاهرة - خديجة حمودة وأ.ف.پ: بعد تحضيرات مكثفة وإرجاء لأكثر من مرة، يفتتح رسميا اليوم في القاهرة المتحف المصري الكبير الذي يروي تاريخ الحضارة الفرعونية عبر آلاف القطع النادرة والضخمة وسط هندسة حديثة، في مناسبة ستعكس فخر المصريين بإنجاز يتوقع أن يعطي دفعا لقطاع السياحة.



وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بالضيوف الحاضرين لافتتاح المتحف المصري الكبير، وقال في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» - «من أرض مصر الطيبة.. مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار».



واستغرق بناء المتحف ذي التصميم المعاصر والقاعات الضخمة العالية السقف، أكثر من 20 عاما، وتجاوزت كلفة بنائه مليار دولار. ويتوقع أن يستقطب خمسة ملايين زائر سنويا للتجول في قاعات تضم قطعا أثرية مشهورة، وأخرى تعرض للمرة الأولى، من آثار الحضارة الفرعونية التي امتدت على أكثر من ثلاثين سلاسة وخمسة آلاف عام.



واحتفت السلطات ووسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة بالمتحف، واصفة إياه بأنه «هدية مصر للعالم»، ويشكل افتتاحه «حدثا تاريخيا» و«فصلا جديدا في تاريخ الحضارة المصرية»، و«حلما يليق بمصر، وبحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين».



وسيكون كنز المتحف الأكبر المجموعة الكاملة للفرعون توت عنخ آمون التي اكتشفت عام 1922 في مقبرة بوادي الملوك في صعيد مصر. وكانت هذه المجموعة مشتتة بين متاحف عدة في مصر أو تجوب العالم أو في مخازن، وستكون مجموعة في قاعة واحدة في المتحف.

ولم يكن توت عنخ آمون الذي حكم مصر لفترة قصيرة نسبيا ملكا عظيما، لكن الكنوز المذهلة التي عثر عليها تعتبر شهادة نادرة عن فنون وثقافة عصر الدولة الحديثة.



وسيتاح لزوار المتحف بعد فتح أبوابه أمام العامة اعتبارا من الثلاثاء، استكشاف 4500 قطعة جنائزية من أصل خمسة آلاف كانت موزعة حتى الآن في مواقع عدة، من بينها المتحف المصري بالقاهرة في ميدان التحرير.



من بهو المتحف الشاسع، يصعد «الدرج العظيم» الذي تعرض عليه تماثيل فرعونية. وينتهي الدرج بإطلالة بانورامية على أهرامات الجيزة.

وسعيا للوصول إلى جمهور أوسع، أعلنت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» (UMS)، المجموعة المصرية المشرفة على الافتتاح، توقيع «شراكة استراتيجية» مع تيك توك تهدف إلى «تعزيز الرؤية الثقافية لمصر على الساحة العالمية».



وبلغت إيرادات السياحة 14.4 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، بزيادة قدرها 34.6% عن العام السابق، مع عدد قياسي من السياح منذ الجائحة.



واستقبلت مصر 15 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار (بزيادة قدرها 14.7%)، وفقا للأرقام الرسمية.